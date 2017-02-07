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Власти Татарстана вернули в собственность РПЦ Николо-Гостинодворский храм XVI века

Общество
7 февраля, 13:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, февраля. /ТАСС
Ранее в здании этого храма размещался Государственный комитет республики по архивному делу
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КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана передало в собственность Казанской епархии Русской православной церкви Николо-Гостинодворский храм XVI века. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба епархии.

"6 февраля 2017 года Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан передало в собственность Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви, расположенной по улице Кремлевская, 2/6, для использования в соответствии с уставной деятельностью", - говорится в сообщении.

Церковное имущество было возвращено РПЦ в связи с обращением митрополита Казанского и Татарстанского Феофана к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Решение было принято в соответствии с поручением главы республики от 30 января, а также в соответствии с законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения и республиканским законодательством.

Ранее в здании храма размещался Государственный комитет Татарстана по архивному делу. Недавно госучреждению передали новое здание, в которое оно переедет в ближайшее время.

Гостинодворская церковь впервые упоминается в письменных источниках в XVI веке. Исторически храм входит в комплекс зданий Гостиного двора (1800-1815 гг.). Особое значение храм приобрел после того, как его настоятель священник Ермолай, будущий Патриарх Московский и всея Руси Гермоген (был настоятелем в 1606-1612 гг. - прим. ТАСС), перенес сюда с места обретения новоявленную Казанскую икону Божией Матери. За четыре с лишним века своей истории храм, который несколько раз перестраивался, сильно обветшал, а в советский период церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация.

Ранее сообщалось, что Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу в пользование церкви 24 зданий, где ранее располагался мужской монастырь, а сейчас находятся фонды и экспозиции херсонесского музея. Руководство заповедника отрицательно отнеслось к такой инициативе, считая, что это не позволит заповеднику развиваться и причинит ему вред. В безвозмездное пользование Церкви в лице Московского патриархата сроком на 49 лет будет также передан Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, при этом собор останется в собственности города, а музей, как ожидается, продолжит свою работу. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности и нашло как активных сторонников, так и противников, в настоящее время начат процесс оформления музейных ценностей.

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