Более четырех тысяч кибератак происходит ежедневно на серверы мировых информагентств

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Свыше четырех тысяч кибератак происходит ежедневно на серверы мировых информационных агентств. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, выступая на конференции "Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия", объединившей на площадке журфака МГУ более 300 представителей СМИ.

"Информагентства получают около четырех тысяч взломов в информационное продукты, включая и наше, и мировые агентства, - сказал Гусман. - При этом каждая новая защита ресурса тут же включает контратаку".

Он сообщил, что данная проблема стоит перед руководством большинства информагентств мира. "Мы обсуждаем эту проблему, пытаемся придумать некую "красную кнопку" для оповещения коллег, понимая, что имеем дело с секундами, тем мигом, когда информация растиражируется и разлетится во все СМИ", - сказал он.

Так, по его словам, фейковые вбросы могут пошатнуть картину дня, недели, вмешаться в биржевые торги, как это было в апреле 2013 года с атакой на страницу американского агентства AP в сети Twitter и фейковой новостью о вооруженном нападении на Белый дом в Вашингтоне.

Гусман полагает, что ситуация в киберпространстве напоминает опасное нерегулируемое автомобильное движение. "Мы не научились договариваться, человечество не придумало правила в этом пространстве, и это предстоит сделать", - подчеркнул он.

Сам себе репортер

Еще одной проблемой для российского и международного информационного поля, по словам Михаила Гусмана, является желание абсолютно любого человека выдавать в эфир непроверенную информацию. "Любой мнит себя корреспондентом, в результате информация носит анонимный, неперсонифицированный и безответственный характер", - подчеркнул он.

Слово о ТАСС

Говоря о роли государственных СМИ, Гусман подчеркнул, что "любое государство нуждается в государственном информагентстве как агентстве объективной информации". ТАСС, по его словам, "никогда не был и не должен быть пропагандистским агентством". В качестве доказательства он привел крупные конфликты, когда на ленте ТАСС сбалансировано представлены все позиции сторон. "Мне ближе наша позиция, чем позиция, условно говоря, нынешнего украинского правительства, но и их позиция находит место на нашей ленте", - сказал он.

Участники конференции 7 февраля подводят итоги прошедшего 2016 года, обсуждают вызовы и угрозы в информпространстве, обозначившиеся тренды и делают прогнозы на будущее для профессии и индустрии.