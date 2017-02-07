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Запашный пошел на мировую и отказался от иска к актеру Николаеву

Общество
7 февраля, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Согласно условиям мирового соглашения, Николаев обязуется выплатить компенсацию судебных издержек в течении трех месяцев и принести письменные извинения истцу в течении двух недель
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Дрессировщик Эдгард Запашный отказался от иска к актеру Валерию Николаеву о компенсации 2,5 млн рублей морального вреда за высказывания о якобы жестоком обращении с животными. Как передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается иск, стороны заявили о заключении мирового соглашения.

"Мы согласовали и подписали мировое соглашение с ответчиком, поэтому ставим вопрос перед судом об утверждении мирового соглашения", - заявила представитель истца Ольга Смирнова. "Я поддерживаю заявленное ходатайство истца", - сказал в свою очередь Николаев.

Выслушав позиции сторон, суд определил прекратить производство по делу.

Согласно условиям соглашения, Николаев обязуется выплатить компенсацию судебных издержек в течении трех месяцев (госпошлина, услуги адвоката - более 80 тысяч рублей) и принести письменные извинения истцу в течении двух недель.

Эдгард Запашный подал иск о защите чести и достоинства, в котором требовал обязать суд взыскать с Валерия Николаева компенсацию морального вреда за его высказывания в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", из которых следует, что Запашный якобы жестоко обращается с животными, а в самом цирке питомцы содержатся в антисанитарных условиях.

По мнению представителя Запашного, данная информация опорочила деловую репутацию истца и ФГУП "Большой Московский цирк". Истец также просил суд обязать актера опровергнуть распространенные сведения.

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