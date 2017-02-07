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Вуколов: поправки об электронном трудовом договоре планируется внести в 2017 году

Общество
7 февраля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Глава Федеральной службы по труду и занятости в интервью ТАСС заявил, что такой договор станет основой электронного кадрового делопроизводства
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Электронный трудовой договор может стать законной альтернативой бумажному документу в ближайшем будущем, соответствующие поправки в законодательство планируется внести в этом году уже в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

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"Не исключено, что изменения в Трудовой кодекс, касающиеся электронного трудового договора, будут внесены уже в этом году", - сказал глава Роструда, отметив, что такой договор станет основой электронного кадрового делопроизводства, которая "нацелена на минимизацию затрат при сопровождении трудовой деятельности человека".

Вуколов считает, что система электронного трудового договора позволит сэкономить значительные средства, которые сегодня компании тратят на пересылку кадровых документов.

"Необходимо проработать вопрос, чтобы разрешить заключать работнику свой трудовой договор в электронном виде… Предполагается, что любой человек сможет зайти через наш портал "Работа в России", через портал госуслуг, и заполнить трудовой договор необходимыми данными. Со своей стороны работодатель также заполняет договор", - рассказал Вуколов.

Он подчеркнул, что для этого не нужна электронно-цифровая подпись, а достаточно просто заполнить соответствующие поля, поставить отметки в нужном месте.

Удаленная работа

По данным Роструда, дистанционно, а также сезонно, в России сегодня трудятся порядка 5-7 млн человек. Их деятельность никак не регламентирована.

"Из-за сложностей, возникающих по причине удаленности работников от работодателей, практически не применяется заключение трудовых договоров, особенно с физическими лицами. Все это создает условия для развития нелегальной занятости. А система электронных трудовых договоров могла бы легализовать этот сектор", - сказал Вуколов.

"Единственное, что я считаю необходимым, это предусмотреть обязательную распечатку такого трудового договора, например, в многофункциональном центре рядом с домом или работой, чтобы он был на руках при возникновении каких-то вопросов. Сейчас мы обсуждаем с Минтрудом, профсоюзами, работодателями, как это эффективно реализовать", - заключил собеседник ТАСС.

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