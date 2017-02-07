Незаконные свалки навредили природе СКФО более чем на полмиллиарда рублей

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Незаконные стихийные свалки нанесли вред природе Северного Кавказа на более чем полмиллиарда рублей в 2016 году. Об этом заявил в Ессентуках, на совещании по итогам года начальник департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Роман Саркисов.

"Подсчитанный территориальными органами Росприроднадзора размер вреда, причиненного окружающей среде, в результате несанкционированного размещения отходов по округу, составил 584,1 млн руб.", - сказал он.

По его словам, обращение с отходами остается в округе "социально значимой проблемой". "Основными причинами здесь являются отсутствие системы раздельного сбора, а также необходимой инфраструктуры и мощностей для вторичного использования, переработки, обезвреживания и размещения отходов", - сказал Роман Саркисов.

Большая часть образующихся в округе отходов размещается на полигонах ТКО или несанкционированных свалках. Не обеспечивается приоритет утилизации отходов над их размещением.

Незаконные свалки

По данным ведомства, в СКФО насчитывается порядка 798 объектов размещения твердых коммунальных отходов, образованных 20 лет назад и более. Они представляют собой обычные свалки без каких-либо элементов защиты для окружающей среды. "Наибольшее количество зафиксировано в Дагестане - 341 свалка, в Ставропольском крае - 256, и в Кабардино-Балкарии - 114", - рассказал Роман Саркисов.

Официально по округу в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включен 41 объект, из них 18 - для размещения ТКО. Наибольшее количество объектов размещения ТКО расположены на Ставрополье - 8 объектов. В Ингушетии таковые до сих пор отсутствуют.

Успешно ликвидируются

Роман Саркисов отметил "положительную динамику в ликвидации несанкционированных свалок по сравнению с 2015 годом". В 2016 году территориальные органы Росприроднадзора и власти выявили 1600 мест несанкционированного размещения отходов. "Совместными действиями ликвидировано 1164 свалок или 73 % выявленных. По оставшимся к нарушителям приняты меры, в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

Схемы разработаны

Руководитель департамента отметил, что схемы работы с отходами утверждены во всех регионах СКФО. "В 2016 году перед субъектами СКФО стояла задача разработки и утверждения территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами... На данный момент, территориальные схемы утверждены во всех субъектах округа", - сказал он.