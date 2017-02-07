Вуколов: нужна ответственность для работодателей за непредоставление мест инвалидам

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Работодатели, не выполняющие планы по квотированию рабочих мест для инвалидов, должны нести ответственность, заявил в интервью ТАСС руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.
"Мы заключили практически со всеми регионами, с губернаторами, соглашения по трудоустройству инвалидов. Согласно этим документам, каждый регион к концу 2017 года должен выполнить конкретные показатели. Однако, мы видим, что не все регионы ввели до конца процедуру квотирования у себя и не все предприятия выделили места, - сказал Вуколов. - Поэтому мы думаем и о той ответственности, которую будут вести руководители предприятий за то, что они вовремя не выделили квоты. Это могут быть, например, штрафы".
Глава Роструда напомнил, что к 2020 году 50% инвалидов трудоспособного возраста должны быть обеспечены рабочими местами. Сегодня в России 3,7 млн человек с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в трудоустройстве. По официальным данным, легально работают примерно 947 тысяч человек.
"Сегодня порядка 355 тысяч таких квот есть (на предприятиях) и на 248 тысяч из них уже оформлены инвалиды", - сказал Вуколов.
Он отметил, что сотрудники служб занятости должны будут вести адресную работу с инвалидами. "Нужно убедить человека, что он нуждается в трудоустройстве, предложить ему варианты, довести его до момента заключения трудового договора и курировать после", - рассказал собеседник ТАСС.
Вуколов подчеркнул, что у программы жесткие показатели, и губернаторам стоит обратить на нее пристальное внимание. В 2017 году уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста должен возрасти на 5,9% (до 31,2 %) или на 220 тысяч человек в абсолютном выражении.