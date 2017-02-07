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Вуколов: вакансии в федеральном банке данных Роструда "получат озвучку" в 2017 году

Общество
7 февраля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Звуковая версия будет сделана для слабовидящих людей
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вакансии в федеральном банке данных "Работа в России" получат в 2017 году звуковую версию для слабовидящих. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

"В этом году для слабовидящих граждан появится озвучивание имеющихся на сайте вакансий", - сообщил он.

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По данным Вуколова, портал "Работа в России" посещает более 200 тысяч человек ежедневно.

"Разместить здесь вакансии могут не только службы занятости, но и работодатели напрямую, а работники - свои резюме. При наличии более миллиона вакансий от службы занятости, у нас более 100 тыс. вакансий от работодателей", - рассказал глава Роструда.

По его словам, в базе появились качественные вакансии с большой зарплатой, в том числе, от таких компаний как "Газпром", РЖД, Ростех, Ростатом, Почта России, "Ростелеком", "Сбербанк".

"Наша система работает круглосуточно, кроме того, гражданин может посмотреть, где находится предполагаемое место работы, рассчитать, сколько ему до него добираться", - отметил Вуколов. Он предложил любому гражданину проверить на портале свой трудовой договор на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

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