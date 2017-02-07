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Союз дачников Подмосковья предлагает запускать дроны, чтобы выявить неплательщиков налогов

Общество
7 февраля, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Сейчас для выявления незарегистрированных построек используется аэрофотосъемка
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Мособлдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал запустить беспилотные летательные аппараты над дачными участками в районе Рублевского шоссе, чтобы выявить неплательщиков налога на имущество физлиц. Об этом сам Чаплин сообщил на пресс-конференции.

"Наши дачники в основном платят налоги. Их не платят богатые, их не платит Рублевка. Надо запустить дроны над Рублевкой. Мы, садоводы, требуем проверить, как они платят налоги, и мы увидим, что там их не платят", - сказал Чаплин.

Ранее министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев сообщил, что сейчас для выявления незарегистрированных построек используется аэрофотосъемка.

"Начиная с 2014 года, мы проводим аэрофотосъемку Московской области, данные которой сейчас используются для выявления незарегистрированной недвижимости. Этот проект уже дал ощутимые результаты. Только за осень 2016 года выявлено порядка 200 тыс. земельных участков с объектами недвижимости без прав. Поставлено на кадастровый учет более 80 тыс. домов. Ожидаемый рост налоговых поступлений составит порядка 240 млн. рублей", - сказал Аверкиев.

"К концу 2017 года мы хотим вовлечь в налоговый оборот более 0,5 млн. объектов. Дополнительные ежегодные поступления налога на имущество физических лиц ожидаются в объеме 1,8 млрд рублей", - добавил он.

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