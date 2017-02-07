Чечня заняла четвертое место в рейтинге информационной активности культурной жизни России

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Чечня заняла четвертое место в рейтинге информационной активности культурной жизни регионов России, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

"С огромным удовольствием воспринял весть о том, что Чечня вошла в число лидеров в рейтинге информационной активности культурной жизни России. Это заслуженный успех работников культуры республики", - отметил Кадыров.

Дорогие друзья! С огромным удовольствием воспринял весть о том, что Чечня вошла в число лидеров в рейтинге информационной активности культурной жизни России. Это заслуженный успех работников культуры республики. Четвертое место в рейтинге еще раз доказывает правильность курса нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В самые тяжелые для Чечни времена он утверждал, что без культуры нет будущего у народа. Несмотря на все существующие опасности, он не уставал уделять огромное внимание вопросам развития культуры, сохранению традиций и обычаев, заботился о деятелях культуры. И это внимание он считал залогом будущего процветания чеченского народа. Сегодня Чечня живет богатой культурной жизнью, здесь проходят всероссийские и международные выставки, концерты, литературные вечера, спектакли, фестивали, успешно работают сотни учреждений культуры, открыты новые театры и клубы, в которых выступают профессиональные и самодеятельные артисты. О чеченских ансамблях «Вайнах», «Даймохк», «Нохчо» знают не только в России, но и за рубежом. Наши певцы неоднократно становились победителями различных конкурсов. Слава чеченских художников давно перешагнула границы России. От всего сердца поздравляю с достигнутым успехом дорогого БРАТА, министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева и всех, кто внёс вклад в достижение успеха! #Кадыров #Россия #Чечня #Культура Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 7 2017 в 4:43 PST

По его словам, Чечня живет богатой культурной жизнью: в регионе проводятся не только всероссийские, но и международные концерты, фестивали и выставки.

"Успешно работают сотни учреждений культуры, открыты новые театры и клубы, в которых выступают профессиональные и самодеятельные артисты. О чеченских ансамблях "Вайнах", "Даймохк", "Нохчо" знают не только в России, но и за рубежом. Наши певцы неоднократно становились победителями различных конкурсов, а слава чеченских художников давно перешагнула границы России", - заявил глава Чечни.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Чечни, на официальном сайте ведомства есть интерактивная карта культурных событий региона и афиша мероприятий. На сайте также размещена карта мероприятий и зданий учреждений культуры Чеченской Республики для лиц с ограниченными физическими возможностями, на ней отображаются культурные мероприятия с меткой "Доступная среда".