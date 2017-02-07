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MDK не смогло оспорить в суде экспертизу, которая привела к его запрету "ВКонтакте"

Общество
7 февраля, 16:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Экспертиза проводилась специалистами РГПУ им. А.И. Герцена
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Сарафанка" (обладатель эксклюзивных прав на товарный знак MDK - прим. ТАСС) в признании недействительной экспертизы по материалам интернет-сообщества MDK, на основании которой суд ограничил доступ к сообществу в интернете. Об этом сообщается на сайте суда.

"В удовлетворении требований отказать", - сказано в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

Как следует из материалов дела, компания обратилась в суд с иском о признании экспертного заключения специалистов РГПУ им. А.И. Герцена по сообществу MDK в социальной сети "ВКонтакте" недействительным. Однако сначала производство по делу было прекращено, затем компания оспорила решение суда в апелляции. Дело было направлено на новое рассмотрение.

История вопроса

Смольнинский районный суд Петербурга признал 27 октября 2015 года запрещенной информацию в сообществе MDK и вынес постановление об ограничении к ней доступа.

В августе прошлого года прокуратура Петербурга обратилась в суд с заявлением о признании информации в MDK запрещенной к распространению на территории РФ. Проверка ресурса была проведена по заявлению гражданина. В ее рамках было установлено, что в нем "размещаются информационные материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности".

Эксперты Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена вынесли заключение, подтверждающее выводы прокуратуры.

Сообщество MDK в соцсети "ВКонтакте" насчитывает в настоящее время почти 7,5 млн подписчиков.

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