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МВД предлагает давать мигрантам вид на жительство в РФ по балльной системе

Общество
7 февраля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В ведомстве это называют упрощением действующего механизма
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. МВД разработало проект закона, который предусматривает упрощение действующей системы получения вида на жительство в РФ иностранцами через введение балльной системы оценки, критерии которой будут определяться, исходя из социально-экономических и демографических потребностей страны.

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

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Так, согласно документу, желающие получить вид на жительство иностранные граждане смогут, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в РФ, участвовать в балльной системе оценки, количество баллов по которой уменьшит или увеличит их шансы на получение вида на жительство.

Критерии оценки будут включать в себя возраст, образование, осуществление трудовой или предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности в РФ, а также уровень адаптации кандидата. При этом отмечается, что суммарное количество баллов, необходимых для получения вида на жительство, будет определяться правительством РФ.

"Предлагаемая законопроектом возможность получения иностранными гражданами вида на жительство позволит привлечь в страну желающих постоянно проживать в России на основе отбора, критерии которого будут соответствовать интересам экономической и демографической политики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в настоящее время, кроме госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, отсутствуют программы привлечения на постоянное место жительства мигрантов с востребованными в стране образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками.

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С помощью введения балльной системы шанс на получение вида на жительство в короткий срок получат не только русскоязычные граждане бывшего СССР, но и представители других народов, которые хотят жить и работать в России. "Отсутствие дополнительных бюрократических процедур позволит повысить привлекательность страны для молодых и образованных иностранных граждан", - отмечается в пояснительной записке.

Среди положительных сторон нововведения отмечается успешный опыт Австралии и Канады, а также гибкость такой системы под влиянием демографической ситуации в РФ. "С учетом демографической ситуации или в соответствии с условиями, складывающимися на российском рынке труда, критерии могут изменяться. Меняя величину суммарного балла, можно регулировать количество лиц, получающих вид на жительство, не влияя при этом на качественный состав претендентов", - подчеркивается в сообщении.

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