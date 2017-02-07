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Погибшего при спасении людей на пожаре в Москве представят к ордену Мужества

Общество
7 февраля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что столичные власти окажут всю возможную помощь семье Петра Станкевича
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудник аварийно-спасательного отряда (АСО) Петр Станкевич, погибший при спасении людей из горящих квартир в многоэтажном доме на юге Москвы, будет награжден посмертно орденом Мужества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба Департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"За свой подвиг при спасении людей на пожаре Петр Станкевич будет посмертно представлен к ордену Мужества", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что столичные власти окажут всю возможную помощь семье погибшего.

Пожар в многоэтажном жилом доме на Шипиловской улице произошел накануне рано утром. В результате пожара сгорели несколько квартир, погиб один из жителей дома, еще двое пострадали. Спасатели и пожарные вынесли из горящих квартир и задымленных помещений нескольких человек, в том числе двух детей.

При пожаре, спасая жизни людей, погиб 31-летний сотрудник ГКУ АСО № 4 "Пожарно-спасательный центр" Петр Станкевич, который в результате выброса пламени получил ожоги и тепловой удар. Он более 10 лет работал спасателем, был награжден медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС". У Станкевича остались жена и двое малолетних дочерей.

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