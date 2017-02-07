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Студенты НАО пройдут на лыжах по маршрутам оленно-транспортных батальонов

Общество
7 февраля, 18:56 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, февраля. /ТАСС
Студенческий поход стартует в Нарьян-Маре и продлится 12 дней
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АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Студенты Ненецкого автономного округа (НАО) пройдут на лыжах по маршрутам оленно-транспортных батальонов, сообщили в пресс- службе окружной администрации.

"Восемь участников военно-патриотического клуба "Белый медведь" в марте пройдут на лыжах из Нарьян-Мара до Архангельска по следам оленно-транспортных батальонов. Это около 380 км", - сказали в пресс-службе.

Студенты пройдут из столицы НАО в Архангельск через ряд населенных пунктов округа и области, ключевые точки маршрута - поселки Несь, Коткино и Нижняя Пеша, где формировались оленные батальоны. Как рассказал научный сотрудник ненецкого краеведческого музея Сергей Митькин, по приказу Госкомитета обороны, НАО должен был доставить на Карельский фронт 6 тыс. оленей, 1,2 тыс. нарт и 600 каюров (погонщиков). "Всего из НАО было отправлено более 7 тыс. оленей, было сформировано 5 оленно-транспортных батальонов. Они своим ходом шли из округа до деревни Рикасихи, что под Архангельском, оттуда в марте 1942 года их направили на Карельский фронт", - пояснил Митькин.

Участники похода на лыжах также дойдут до Рикасихи. Планируется, что поход займет 12 дней, обратно ребята вернутся самолетом. В каждом населенном пункте участники похода будут возлагать цветы к памятникам погибшим в Великой Отечественной войне.

Военно-патриотический клуб "Белый медведь" создан в 2009 году в Ненецком аграрно-экономическом техникуме для расширения и углубления знаний о родном крае, воспитания патриотизма, формирования коллективных и личных качеств, необходимых для прохождения военной службы. Члены клуба уже проходили 250 км на лыжах по маршруту Ома - Шойна по следам ненецких оленно-транспортных батальонов.

Оленно-транспортные батальоны формировались во время Великой Отечественной войны для 14-й армии Карельского фронта. Оленьи упряжки использовались для эвакуации раненых, перевозки грузов и боеприпасов. В Нарьян-Маре в честь оленно-транспортных батальонов установлен памятник.

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