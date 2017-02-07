Мизулина предлагает наказывать педофилов за общение с детьми в интернете сроком до 12 лет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина считает, что педофилам следует назначать наказание в виде реального лишения свободы за общение с детьми в интернете.

"На сегодняшний день такой квалифицирующий признак, как совершение развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в ст. 135 УК РФ "Развратные действия" не предусмотрен, - цитирует сенатора пресс-служба. - В результате наиболее распространенные формы совершения развратных действий, в том числе через обмен непристойными фото с помощью мобильных устройств, общение педофилов с детьми в онлайн-играх остаются недосягаемыми для правоохранительных органов… Мы, законодатели, обязаны положить конец безнаказанности педофилов".

Мизулина напомнила, что полтора года назад она уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект, однако он "завис" в нижней палате парламента. "Полтора года назад мною был подготовлен и внесен в Думу законопроект, по которому переписка в интернете между взрослым и ребенком, в ходе которой педофил растлевает ребенка или знакомится с потенциальной жертвой, должна караться реальным уголовным сроком", - рассказала она.

Подготовленным сенатором законопроектом предлагается рассматривать развратные действия, совершенные в интернете, как "наиболее общественно опасную форму развращения детей". Такое преступление сопоставимо с развратными действиями, совершенными в отношении двух и более детей, за которые предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба сенатора.