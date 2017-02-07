Мизулина предлагает наказывать педофилов за общение с детьми в интернете сроком до 12 лет

Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский ФК "Спартак"Спорт 7 февраля, 20:39
Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на ОлимпиадеСпорт 7 февраля, 20:37
Оригиналы иллюстраций к сказам Бажова представили на выставке на УралеНовости Урала 7 февраля, 20:09
Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допингСпорт 7 февраля, 19:54
Мизулина предлагает наказывать педофилов за общение с детьми в интернете сроком до 12 летОбщество 7 февраля, 19:52
Железная дорога привела замминистра транспорта в БурятиюПолитика 7 февраля, 19:29
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так простоПолитика 7 февраля, 19:27
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружияМеждународная панорама 7 февраля, 19:11
Москва создаст единую платформу видеонаблюдения в преддверии ЧМ-2018Спорт 7 февраля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина считает, что педофилам следует назначать наказание в виде реального лишения свободы за общение с детьми в интернете.
"На сегодняшний день такой квалифицирующий признак, как совершение развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в ст. 135 УК РФ "Развратные действия" не предусмотрен, - цитирует сенатора пресс-служба. - В результате наиболее распространенные формы совершения развратных действий, в том числе через обмен непристойными фото с помощью мобильных устройств, общение педофилов с детьми в онлайн-играх остаются недосягаемыми для правоохранительных органов… Мы, законодатели, обязаны положить конец безнаказанности педофилов".
Мизулина напомнила, что полтора года назад она уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект, однако он "завис" в нижней палате парламента. "Полтора года назад мною был подготовлен и внесен в Думу законопроект, по которому переписка в интернете между взрослым и ребенком, в ходе которой педофил растлевает ребенка или знакомится с потенциальной жертвой, должна караться реальным уголовным сроком", - рассказала она.
Подготовленным сенатором законопроектом предлагается рассматривать развратные действия, совершенные в интернете, как "наиболее общественно опасную форму развращения детей". Такое преступление сопоставимо с развратными действиями, совершенными в отношении двух и более детей, за которые предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба сенатора.