Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов YouPorn. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства в Twitter.

"Мы исключили страницу сайта YouPorn из реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока", - отмечает Роскомнадзор.

Сайт был заблокирован в сентябре 2016 года за распространение контента порнографического характера. Решение о блокировке было вынесено в июне 2016 года Первореченским районным судом Владивостока.