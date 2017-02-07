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Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn

Общество
7 февраля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ресурс был заблокирован в сентябре 2016 года за распространение контента порнографического характера
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов YouPorn. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства в Twitter.

"Мы исключили страницу сайта YouPorn из реестра в связи с получением определения об отмене решения суда г. Владивостока", - отмечает Роскомнадзор.

Сайт был заблокирован в сентябре 2016 года за распространение контента порнографического характера. Решение о блокировке было вынесено в июне 2016 года Первореченским районным судом Владивостока.

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