Посол РФ: объем турпотока из РФ в Республику Кипр в 2016 году вырос на 50%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число россиян, посетивших Республику Кипр в 2016 году, на 50% превысило аналогичный показатель предыдущего года, достигнув рекордного уровня.

Об этом заявил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий в интервью ТАСС.

"Прошедший год стал рекордным для туристической отрасли Кипра, что во многом стало возможным благодаря значительному увеличению турпотока из России, - сказал он. - Согласно официальным данным кипрской статслужбы, число наших соотечественников, посетивших остров в 2016 году, приблизилось к 800 тыс., что больше, чем когда-либо и почти на 50% больше показателя 2015 года".

Дипломат отметил, что, хотя резкий скачок в 2016 году вызван приостановлением авиасообщения с Египтом, рост количества посещений россиянами Кипра отмечался на протяжении последних нескольких лет.

Осадчий указал, что растет и интерес киприотов к России, что связано с деловой активностью, личными связями, общностью религии и культуры. "Все чаще жители Кипра отправляются в нашу страну в туристических целях, - продолжил он. - Мы можем об этом судить даже по "сухой" консульской статистике - в прошлом году было выдано около шести тысяч виз".