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Посол РФ: объем турпотока из РФ в Республику Кипр в 2016 году вырос на 50%

Общество
7 февраля, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Количество российских туристов приблизилось к 800 тыс.
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число россиян, посетивших Республику Кипр в 2016 году, на 50% превысило аналогичный показатель предыдущего года, достигнув рекордного уровня.

Об этом заявил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий в интервью ТАСС.

Интервью

Станислав Осадчий

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"Прошедший год стал рекордным для туристической отрасли Кипра, что во многом стало возможным благодаря значительному увеличению турпотока из России, - сказал он. - Согласно официальным данным кипрской статслужбы, число наших соотечественников, посетивших остров в 2016 году, приблизилось к 800 тыс., что больше, чем когда-либо и почти на 50% больше показателя 2015 года".

Дипломат отметил, что, хотя резкий скачок в 2016 году вызван приостановлением авиасообщения с Египтом, рост количества посещений россиянами Кипра отмечался на протяжении последних нескольких лет.

Осадчий указал, что растет и интерес киприотов к России, что связано с деловой активностью, личными связями, общностью религии и культуры. "Все чаще жители Кипра отправляются в нашу страну в туристических целях, - продолжил он. - Мы можем об этом судить даже по "сухой" консульской статистике - в прошлом году было выдано около шести тысяч виз".

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