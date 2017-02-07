Посол РФ предостерег россиян от прибытия на Кипр через северную часть острова

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянам следует использовать исключительно аэропорты и морские порты Республики Кипр для въезда, прибытие на остров через северную часть рассматривается Никосией как нелегальное. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

"Хотел бы еще раз напомнить, что признанным международным сообществом является Республика Кипр. Северная же часть острова - так называемая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) - такого статуса не имеет и официальной Никосии неподконтрольна, - отметил дипломат. - Иначе говоря, при нахождении на территории ТРСК наши граждане оказываются вне правового поля Республики Кипр".

Посол подчеркнул, что прибытие на остров через север "рассматривается властями Кипра как нелегальное и является уголовным преступлением". "Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим гражданам использовать для въезда и выезда только аэропорты и морские порты Республики Кипр", - обратил внимание Осадчий.

"Увы, нередки случаи, когда либо по незнанию, либо уповая на традиционное авось, наши сограждане предпринимают попытки перейти через буферную зону с севера на юг, в результате чего оказываются задержанными кипрскими властями. Чаще всего это влечет за собой депортацию в Россию, но бывают и более сложные ситуации", - сказал посол.

Он заверил, что консульское подразделение посольства РФ "на постоянной основе оказывает содействие российским гражданам, независимо от того, в какой части острова они находятся". "Однако в силу вышесказанного, а также отсутствия на территории ТРСК консульских точек, возможности официальной помощи значительно ограничены, - заметил Осадчий. - Аналогичная проблема, кстати сказать, существует и для посольств других государств".

"В гуманитарных целях, а также чтобы не оставлять без защиты россиян, постоянно проживающих на севере острова, консульством на регулярной основе проводится прием граждан в буферной зоне", - добавил дипломат.