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Запущен первый в России детский познавательный телеканал "О!"

Общество
7 февраля, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Телеканал будет транслировать российские и зарубежные развивающие программы и мультфильмы, рассчитанные на детей от трех до восьми лет
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Первый канал. Всемирная сеть" вместе с кабельными операторами РФ и СНГ запустили первый в России детский познавательный телеканал "О!". Торжественная церемония запуска платного круглосуточного канала, входящего в "Цифровое телесемейство" Первого канала, прошла во вторник в рамках выставки-форума CSTB.Telecom&Media в Москве.

Телеканал рассчитан на детей от трех до восьми лет и их родителей. На "О!" собраны российские и зарубежные развивающие программы и мультфильмы, в том числе собственного производства. По словам создателей телеканала, "О!" расскажет, как устроен мир, научит рисовать, танцевать, создавать что-либо своими руками, ответит на самые распространенные вопросы и объяснит природу вещей.

Главный редактор телеканала Анна Шнайдер подчеркнула, на "О!" дети - не просто зрители, но и непосредственные участники процесса: они сами и авторы проектов, и ведущие, и промоутеры. "Телеканал "О!" - это телевидение для детей, сделанное вместе с детьми. Уже сегодня абсолютно любой зритель может появиться в нашем эфирном пространстве - для этого мы будем проводить конкурсы, викторины, организовывать съемки в разных городах", - сообщила главред "О!".

Она также отметила, что телеканал рассчитывает и на активное участие взрослых. "По выходным мы приглашаем родителей к телевизору - на телеканале "О!" предусмотрена семейная рубрика "О!Кино", где можно посмотреть художественный фильм вместе с ребенком и потом обсудить его", - сказала Шнайдер.

Глава Дирекции детско-юношеских программ "Первого канала. Всемирной сети" Вера Оболонкина отметила, что перед запуском канала специалисты долго изучали рынок, смотрели, чего не хватает аудитории. "Один из глобальных трендов сегодня - познание и образование, и для любого родителя главное - это успех ребенка в будущем, поэтому очень важно с ранних лет сформировать у него интерес к знаниям и учебе", - сказала она.

В настоящее время на территории России вещают около десяти детских телеканалов. Среди самых популярных - "Мульт" (ВГТРК), "Карусель" (Первый канал), "Дисней" (Disney, The Walt Disney Company).

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