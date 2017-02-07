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Пользователи YouTube смогут вести видеотрансляцию со смартфонов и зарабатывать на этом

Общество
7 февраля, 21:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В РФ сервис пока будет работать в ограниченном режиме
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НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Наиболее популярные пользователи видеосервиса YouTube получат возможность вести трансляцию на этом портале с помощью своих мобильных устройств и получать за это деньги, однако в России данная система первоначально будет работать лишь в ограниченном режиме.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте YouTube.

Из него следует, что речь идет о трансляции в прямом эфире изображения, запечатленного камерой смартфона без использования иных приложений. Первоначально данная функция будет доступна только тем пользователям YouTube, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Позже ее предоставят и всем остальным. Сотрудники видеосервиса отмечают, что "сотни тысяч талантливых людей получат новую возможность быстрее без посредников делиться мыслями, рассказывать о своих жизнях и творчестве".

В YouTube заверили, что вести трансляцию таким образом чрезвычайно просто, для ее начала нужно будет нажать лишь несколько кнопок. При этом, как говорится в заявлении, в отношении показываемых таким образом записей будут доступны все те же действия, что и в отношении иного видео, выложенного с помощью сервиса. Как отмечается в документе, "при видеотрансляции в прямом эфире будет использована надежная инфраструктура YouTube". В тестировании указанной функции принимали участие сотни пользователей.

На сайте YouTube также представлена информация о еще одной функции под названием Super Chat. Она позволяет лицам, ведущим видеотрансляцию, зарабатывать на этом. Так, все пользователи смогут оставлять свои комментарии во время показа, однако с помощью Super Chat за деньги можно будет публиковать также и особые сообщения. Они будут оставаться на экране дольше - до пяти часов - и отображаться с особыми визуальными эффектами.

В YouTube пока не уточняют, сколько будут стоить указанные операции, а также какую именно часть из заплаченных средств будут получать лица, ведущие трансляцию. Первоначально включать Super Chat при трансляции своих видео и, таким образом, зарабатывать, смогут пользователи в 20 странах, Россия в их число не входит. При этом комментировать записи с помощью указанной функции можно будет в 40 государствах, РФ - среди них.

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