Пользователи YouTube смогут вести видеотрансляцию со смартфонов и зарабатывать на этом

IAAF предложила ВФЛА составить к каждой заявке спортсмена сопроводительный документСпорт 7 февраля, 21:51
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до ПасхиОбщество 7 февраля, 21:50
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньякЭкономика и бизнес 7 февраля, 21:49
ВФЛА надеется, что IAAF допустит спортсменов РФ до 18 лет до международных стартовСпорт 7 февраля, 21:27
Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский ФК "Спартак"Спорт 7 февраля, 20:39
Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на ОлимпиадеСпорт 7 февраля, 20:37
СМИ: боевики ИГ подорвали главный резервуар с водой в Восточном МосулеМеждународная панорама 7 февраля, 20:36
Оригиналы иллюстраций к сказам Бажова представили на выставке на УралеНовости Урала 7 февраля, 20:09
Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допингСпорт 7 февраля, 19:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Наиболее популярные пользователи видеосервиса YouTube получат возможность вести трансляцию на этом портале с помощью своих мобильных устройств и получать за это деньги, однако в России данная система первоначально будет работать лишь в ограниченном режиме.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте YouTube.
Из него следует, что речь идет о трансляции в прямом эфире изображения, запечатленного камерой смартфона без использования иных приложений. Первоначально данная функция будет доступна только тем пользователям YouTube, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Позже ее предоставят и всем остальным. Сотрудники видеосервиса отмечают, что "сотни тысяч талантливых людей получат новую возможность быстрее без посредников делиться мыслями, рассказывать о своих жизнях и творчестве".
В YouTube заверили, что вести трансляцию таким образом чрезвычайно просто, для ее начала нужно будет нажать лишь несколько кнопок. При этом, как говорится в заявлении, в отношении показываемых таким образом записей будут доступны все те же действия, что и в отношении иного видео, выложенного с помощью сервиса. Как отмечается в документе, "при видеотрансляции в прямом эфире будет использована надежная инфраструктура YouTube". В тестировании указанной функции принимали участие сотни пользователей.
На сайте YouTube также представлена информация о еще одной функции под названием Super Chat. Она позволяет лицам, ведущим видеотрансляцию, зарабатывать на этом. Так, все пользователи смогут оставлять свои комментарии во время показа, однако с помощью Super Chat за деньги можно будет публиковать также и особые сообщения. Они будут оставаться на экране дольше - до пяти часов - и отображаться с особыми визуальными эффектами.
В YouTube пока не уточняют, сколько будут стоить указанные операции, а также какую именно часть из заплаченных средств будут получать лица, ведущие трансляцию. Первоначально включать Super Chat при трансляции своих видео и, таким образом, зарабатывать, смогут пользователи в 20 странах, Россия в их число не входит. При этом комментировать записи с помощью указанной функции можно будет в 40 государствах, РФ - среди них.