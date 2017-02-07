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Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи

Общество
7 февраля, 21:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Документ подписали более 20 руководителей учебных заведений
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Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© AP Photo/Dmitri Lovetsky

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ректоры ряда петербургских вузов предложили губернатору города Георгию Полтавченко ускорить передачу Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) и сделать это до 16 апреля, когда будет отмечаться православная Пасха.

Соответствующее обращение было подписано в ходе встречи ректоров ведущих вузов города с председателем заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым, сообщает пресс-служба городского парламента.

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"Ректоры петербургских вузов и руководители военных учебных заведений Санкт-Петербурга поддерживают ваше решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Данное решение полностью соответствует духу федерального законодательства и пожеланиям миллионов православных христиан", - говорится в тексте обращения, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Документ подписали более 20 ректоров.

Авторы обращения полагают, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, "чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни".

"Мы предлагаем приурочить передачу Исаакиевского собора ко дню Светлой Пасхи 16 апреля 2017 года. Обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира!" - отмечается в тексте.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ на основании подписанного в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

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Противники передачи собора подали иск к Смольному, в котором оспорили решение городских властей, однако суд отказал в принятии иска в производство. Петицию в интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек. В Петербурге прошло несколько митингов протеста, в последнем из них 28 января приняло участие около двух тысяч горожан.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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