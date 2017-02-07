Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили в Сан-Франциско

Общество
7 февраля, 21:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В программу мемориального концерта вошли духовные произведения, популярные мелодии, например, "Калинка", и несколько песен из репертуара ансамбля им. Александрова
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Хоровой концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем - артистах ансамбля им. Александрова, докторе Елизавете Глинке, шести работниках Первого канала и других погибших - состоялся в Сан-Франциско. В церкви Star of the Sea собрались четыре исполнительских коллектива - хоры "Славянка", Архиерейский хор Кафедрального собора Сан-Франциско, хор храма Всех Русских Святых из города Берлингейм и хор "Диакония".

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Когда все четыре хора запели "Вечную память", это потрясло всех", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС представитель хора "Славянка" Анна Дэнич. По ее словам, в программу мемориального концерта были включены как духовные произведения, так и популярные мелодии, такие как "Калинка", "Вниз по матушке по Волге", несколько песен из репертуара ансамбля им. Александрова.

"Потеря артистов ансамбля им. Александрова - это большая национальная трагедия для россиян, гордившихся этим хором, и для всего мира, - подчеркнула она. Этот коллектив был известен во многих странах. Его выступления заставляли чаще биться сердца. "Славянка", как хоровой коллектив, глубоко чувствует масштабы этой потери".

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Хор "Славянка" был создан 35 лет назад членами русского мужского хора Йельского университета, перебравшимися на жительство на Западное побережье США. Коллектив неоднократно выступал с концертами в России и странах Европы. В прошлом году хор, насчитывающий в общей сложности 60 артистов, причем только 10 из них - русскоговорящие, побывал в Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, Дубне и, по словам Анны Дэнич, планирует новое турне по России в будущем году.

Смотрите также

В американском штате Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы Ту-154

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
3
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
4
МИД Украины выразил протест послу ФРГ в Киеве за слова о выборах в Донбассе
5
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
6
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
7
Ректоры вузов Петербурга предложили передать Исаакий в пользование РПЦ до Пасхи
Темы дня
Реклама