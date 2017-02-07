Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили в Сан-Франциско

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Хоровой концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем - артистах ансамбля им. Александрова, докторе Елизавете Глинке, шести работниках Первого канала и других погибших - состоялся в Сан-Франциско. В церкви Star of the Sea собрались четыре исполнительских коллектива - хоры "Славянка", Архиерейский хор Кафедрального собора Сан-Франциско, хор храма Всех Русских Святых из города Берлингейм и хор "Диакония".

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Когда все четыре хора запели "Вечную память", это потрясло всех", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС представитель хора "Славянка" Анна Дэнич. По ее словам, в программу мемориального концерта были включены как духовные произведения, так и популярные мелодии, такие как "Калинка", "Вниз по матушке по Волге", несколько песен из репертуара ансамбля им. Александрова.

"Потеря артистов ансамбля им. Александрова - это большая национальная трагедия для россиян, гордившихся этим хором, и для всего мира, - подчеркнула она. Этот коллектив был известен во многих странах. Его выступления заставляли чаще биться сердца. "Славянка", как хоровой коллектив, глубоко чувствует масштабы этой потери".

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Хор "Славянка" был создан 35 лет назад членами русского мужского хора Йельского университета, перебравшимися на жительство на Западное побережье США. Коллектив неоднократно выступал с концертами в России и странах Европы. В прошлом году хор, насчитывающий в общей сложности 60 артистов, причем только 10 из них - русскоговорящие, побывал в Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, Дубне и, по словам Анны Дэнич, планирует новое турне по России в будущем году.