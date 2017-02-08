Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNBC: спрос россиян на авиабилеты в США после инаугурации Трампа вырос на 88%

Общество
8 февраля, 10:42 UTC+3
При этом в целом, по данным исследования, интерес к авиаперелетам в Соединенные Штаты за последнее время снизился на 17%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

Число поисковых запросов в России, посвященных покупке авиабилетов в США, после инаугурации президента Дональда Трампа увеличилось на 88%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование компании Hooper. 

При этом в целом аналитики зафиксировали за этот период 17-процентное снижение количества запросов на авиаперелеты в Соединенные Штаты.

По мнению главного стратега Hooper Патрика Сарри, многие люди всерьез задумались над поездкой в США, особенно после подписания Трампом указа по иммиграции.

В компании проанализировали порядка 3,5 млрд запросов с Нового года, падение интереса к авиабилетам в США наблюдается в 94 странах из 122.

Похожее исследование, данные которого опубликовало Reuters, провела компания ForwardKeys. Эксперты подсчитали, что число забронированных билетов на авиаперелеты в США снизилось на 6,5% в период действия с 28 января по 4 февраля указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Исследование было проведено на основе анализа 16 млн посадочных мест на самолеты в США, забронированных через ведущие системы по резервированию авиабилетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама