CNBC: спрос россиян на авиабилеты в США после инаугурации Трампа вырос на 88%

Число поисковых запросов в России, посвященных покупке авиабилетов в США, после инаугурации президента Дональда Трампа увеличилось на 88%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование компании Hooper.

При этом в целом аналитики зафиксировали за этот период 17-процентное снижение количества запросов на авиаперелеты в Соединенные Штаты.

По мнению главного стратега Hooper Патрика Сарри, многие люди всерьез задумались над поездкой в США, особенно после подписания Трампом указа по иммиграции.

В компании проанализировали порядка 3,5 млрд запросов с Нового года, падение интереса к авиабилетам в США наблюдается в 94 странах из 122.

Похожее исследование, данные которого опубликовало Reuters, провела компания ForwardKeys. Эксперты подсчитали, что число забронированных билетов на авиаперелеты в США снизилось на 6,5% в период действия с 28 января по 4 февраля указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Исследование было проведено на основе анализа 16 млн посадочных мест на самолеты в США, забронированных через ведущие системы по резервированию авиабилетов.