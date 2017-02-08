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В YouTube появится функция для трансляции видео со смартфонов

Общество
8 февраля, 10:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Сотрудники видеосервиса отмечают, что "сотни тысяч талантливых людей получат новую возможность быстрее без посредников делиться мыслями, рассказывать о своих жизнях и творчестве"
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© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Наиболее популярные пользователи видеосервиса YouTube получат возможность вести трансляции на этом портале с помощью своих мобильных устройств и получать за это деньги.

Однако в России данная система будет работать в ограниченном режиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте YouTube.

Из него следует, что речь идет о трансляции в прямом эфире звука и изображения со смартфонов пользователей сервиса. Первоначально данная функция будет доступна только тем завсегдатаем YouTube, которые имеют более 10 тыс. подписчиков. Позже ее предоставят и всем остальным.

Сотрудники видеосервиса отмечают, что "сотни тысяч талантливых людей получат новую возможность быстрее без посредников делиться мыслями, рассказывать о своих жизнях и творчестве".

В YouTube заверили, что вести трансляцию таким образом чрезвычайно просто, для ее начала нужно будет нажать лишь несколько кнопок. При этом, как говорится в заявлении, в отношении таких трансляций будут доступны все те же действия, что и в отношении иного видео, выложенного с помощью сервиса.

Как отмечается в документе, "при видеотрансляции в прямом эфире будет использована надежная инфраструктура YouTube". В тестировании указанной функции принимали участие сотни пользователей.

На сайте видеосервиса также представлена информация о еще одной функции под названием Super Chat. Она позволяет лицам, ведущим видеотрансляцию, зарабатывать на этом.

Так, все пользователи смогут оставлять свои комментарии во время показа, однако с помощью Super Chat за деньги можно будет публиковать также и особые сообщения. Они будут оставаться на экране дольше - до пяти часов - и отображаться с особыми визуальными эффектами.

YouTube отмечает, что такие особые комментарии будут своего методом обеспечения обратной связи. Следя за Super Chat, те, кто ведет трансляцию, смогут лучше понимать настроения своей аудитории, учитывая их в будущем.

В компании пока не уточняют, сколько будут стоить размещение таких сообщений, а также какую именно часть из заплаченных средств будут получать пользователи сервиса, ведущие трансляцию. Первоначально включать Super Chat при трансляции своих видео и, таким образом, зарабатывать, смогут пользователи в 20 странах.

Россия пока в их число не входит. При этом комментировать записи с помощью указанной функции первоначально можно будет в 40 государствах. В данный список РФ попала.

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