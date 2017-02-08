На Кубе приступили к производству водки

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. С целью замещения импорта предприятие алкогольных и прохладительных напитков кубинского города Камагуэй (центр страны) приступило к производству водки. Как сообщило Кубинское новостное агентство, продукт выпускается под названием "Пуэрто-Принсипе", ежемесячно планируется производить около 30 тыс. литров алкоголя.

Новый алкогольный продукт продается на Кубе в магазинах торговой сети "Караколь", в туристических центрах и ночных клубах.

Прежде чем решиться на производство водки в стране, где безусловную популярность имеет ром, администрация кубинского предприятия провела тщательное маркетинговое исследование возможного спроса потребителя на 40-градусный напиток.

Водка "Пуэрто-Принсипе" названа так по старинному имени города Камагуэй, основанного в 1514 году испанским конкистадором Диего Веласкесом. Новый напиток расширил ассортимент алкогольной продукции предприятия, которое уже выпускает пять видов рома.

Маркетологи считают, что производимая на Кубе водка займет достойное место на потребительском рынке с учетом того, что этот напиток, который на остров поставляется из-за рубежа, пользуется спросом.