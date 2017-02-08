Росприроднадзор сократит более чем на треть число плановых проверок в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Артем Сидоров заявил о сокращении ведомством более чем на треть числа плановых проверок в 2017 году. Такие данные он озвучил на совещании в Екатеринбурге.

"Проверки ради проверок нас не устраивают. На 2017 год мы более чем на треть сократили число всех плановых проверок", - сказал он, не уточнив, о каком именно числе проверок идет речь, и сколько их было проведено в 2016 году.

Сидоров добавил, что "прошло то время, когда служба ставила задачу охватить как можно больше объектов, отталкиваясь от формального признака, такого, как истечение трехлетнего периода между проверками".

"При этом продолжается реформа по оптимизации численности госаппарата, что в полной мере относится Росприроднадзору. Основная задача Года экологии - обеспечить реальный экологический эффект на территориях, который будет понятен всем. В противном случае наша работа не будет иметь прикладного смысла", - пояснил Сидоров.

Он добавил, что ведомству хорошо известны все основные предприятия-загрязнители, которые формируют экологическую обстановку на местах.

"Их не так много. Потому работа с ними должна выстраиваться четко, с пониманием исполнения природоохранных программ", - резюмировал глава Росприроднадзора.