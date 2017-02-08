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Кириенко: фестиваль молодежи обеспечит "идеальную загрузку" олимпийских объектов в Сочи

Общество
8 февраля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В программу всемирного фестиваля заложены поездки иностранных делегаций по России, также сообщил первый замглавы администрации президента
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи обеспечит "идеальную загрузку" объектов, созданных для Олимпийских игр. Об этом заявил журналистам руководитель оргкомитета фестиваля, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Я думаю, что с точки зрения той инфраструктуры, которая была создана в Сочи под Олимпиаду, это как раз с экономической точки зрения самая правильная вещь, потому что мы полностью загружаем инфраструктуру Сочи", - сказал Кириенко.

"С точки зрения того, чтобы собрать 20 тысяч участников фестиваля, инфраструктура олимпийского парка в Сочи подходит идеально", - подчеркнул он.

Он также отметил, что в программу фестиваля заложены поездки иностранных делегаций по России. "Часть программы фестиваля будет в Москве, часть - практически по всей территории России от Калининграда до Владивостока, Севастополя", - добавил Кириенко.

По его словам, фестиваль станет очень важным событием для России. "С одной стороны, мы выступаем как гостеприимные хозяева, с другой, проведение в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов - это возможность для самих себя определить, что такое молодежная политика, что должно делать государство, общество и сама молодежь", - добавил Кириенко.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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Кириенко, Сергей Владиленович
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