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Кириенко предлагает расширить список городов, где будет проходить Фестиваль молодежи

Общество
8 февраля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
При этом первый замглавы администрации президента отметил, что навязывать субъектам РФ проведение мероприятий в рамках фестиваля не стоит
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава оргкомитета Всемирного фестивали молодежи и студентов (ВФМС), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предлагает расширить список городов, где будут проходить мероприятия фестиваля.

"Я бы предложил подумать над расширением количества городов", - сказал Кириенко на первом заседании Оргкомитета фестиваля.

Он подчеркнул, что навязывать субъектам РФ проведение мероприятий в рамках фестиваля не стоит, "но надо дать возможность регионам, если у них будет такое желание и готовность, взять на себя финансирование региональных программ".

"Чем в большем количестве регионов смогут побывать международные участники Всемирного фестиваля, тем лучше. И они страну увидят шире, и для регионов то что они станут участниками ВФМС, важно", - заключил он.

В настоящий момент проведение мероприятий фестиваля планируется в Сочи, во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Севастополе, в Симферополе, а также в Калининграде.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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