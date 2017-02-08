Кириенко предлагает максимально упростить процедуру въезда в РФ для участников ВФМС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Руководитель оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предлагает создать максимально упрощенную процедуру въезда в РФ для иностранных участников фестиваля.

"Нужно сократить до минимума бюрократические процедуры, это должна быть максимально комфортная и удобная для приезжающих гостей процедура. Раз уж мы зовем их к себе в гости, не нужно, чтобы они наталкивались на сложную бюрократическую процедуру. При этом абсолютный приоритет безопасности не обсуждается, приглашая людей в гости, мы должны быть уверены, что все пройдет абсолютно безопасно", - сказал Кириенко на первом заседании оргкомитета.

"Опыт проведения Олимпиады у нас есть. Поэтому давайте все взвесим, что будет легче и быстрее: упрощенную процедуру оформления виз или безвизовый въезд, это давайте проработаем и дадим на это ответ", - заключил он.

В фестивале планируется участие около 20 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч иностранцев.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".