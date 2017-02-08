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Кириенко: чартерные перевозки иностранных участников ВФМС должны осуществлять компании РФ

Общество
8 февраля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В частности, перевозками должен заняться "Аэрофлот", заявил первый замглавы администрации президента
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает, что чартерные перевозки иностранных участников фестиваля должны осуществлять российские авиакомпании, в частности, "Аэрофлот".

"Мы должны будем предельно точно положить поштучно количество билетов. Из этих 20 тысяч (участников) 10 тысяч - это российские граждане, 10 тысяч - иностранные, соответственно, российских участников мы многих поездами привезем, а иностранных - только авиакомпаниями. И это надо сделать "Аэрофлотом", - сказал Кириенко.

"Мы как принимающая сторона оплачиваем, и логично тогда это (транспортные перевозки) делать российскими авиакомпаниями", - сказал Кириенко.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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