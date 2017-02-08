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Сокращения в Первом МГМУ им. Сеченова касается только совместителей

Общество
8 февраля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В вузе подчеркнули, что им важно, чтобы преподаватель полностью отдавал себя образовательному процессу
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сокращение кадров в рамках оптимизации послевузовского образования в Первом МГМУ им. Сеченова касается внешних совместителей, которые в образовательном процессе заняты минимально. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках мероприятий по оптимизации системы послевузовского профессионального образования в Первом МГМУ им. Сеченова прошла волна сокращений.

"Нам важно, чтобы специалист работал у нас на полной ставке. Заработная плата профессорско-преподавательского состава в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова выше среднего по отрасли и составляет порядка 100 тыс. руб., поэтому мы заинтересованы в эффективных профессиональных сотрудниках, от которых хотим получать высококачественное преподавание дисциплин. Нам важно, чтобы преподаватель полностью отдавал себя образовательному процессу", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отмечают, что "в понедельник на Ученом совете решения по оптимизации и усилению основных направлений подготовки были приняты единогласно".

"Конечно, как и в любой структуре, у нас происходит ротация кадров, но по сравнению с другими организациями она минимальна, и касается преимущественно внешних совместителей, которые минимально заняты в образовательном процессе", - говорится в сообщении пресс-службы.

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