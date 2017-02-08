Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голодец: население России увеличивается четыре года подряд

Общество
8 февраля, 13:12 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Вице-премьер правительства РФ также отметила, что для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прирост населения регистрируется в России четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5400 человек. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Вопреки разным прогнозам и ожиданиям нам четвертый год удается достигнуть положительного результата. Данные Росстата, которые мы получили буквально на днях, свидетельствуют о том что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек. Он небольшой", - сказала Голодец.

По ее словам, для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности. Голодец отметила, что за прошлый год смертность сократилась на 23 500 человек.

Смотрите также

Перепись населения России в 2020 году могут провести через интернет
На сессии в ВЭО России обсудили меры по повышению качества жизни населения
Регионы востока России делают соцподдержку населения адресной
Эксперт: больше половины работающего населения России составляют женщины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама