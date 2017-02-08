Голодец: население России увеличивается четыре года подряд

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прирост населения регистрируется в России четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5400 человек. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Вопреки разным прогнозам и ожиданиям нам четвертый год удается достигнуть положительного результата. Данные Росстата, которые мы получили буквально на днях, свидетельствуют о том что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек. Он небольшой", - сказала Голодец.

По ее словам, для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности. Голодец отметила, что за прошлый год смертность сократилась на 23 500 человек.