Голодец: население России увеличивается четыре года подряд

Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном карманеСпорт 8 февраля, 13:23
Мутко: России нет равных на уровне молодежного спортаСпорт 8 февраля, 13:15
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"Происшествия 8 февраля, 13:14
ФАС надеется на скорое принятие решения о снижении доли государства в экономикеЭкономика и бизнес 8 февраля, 13:13
Уральские ученые разработают сплавы для имплантатов с улучшенной биосовместимостьюНовости Урала 8 февраля, 13:12
Собянин: власти Москвы поддерживают модернизацию промпредприятийМосква 8 февраля, 13:10
Челябинскую область в ближайшие три дня ожидают 40-градусные морозыНовости Урала 8 февраля, 13:04
Пахомов: мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛСпорт 8 февраля, 13:04
Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру по поводу митинга против передачи Исаакия РПЦОбщество 8 февраля, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Прирост населения регистрируется в России четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5400 человек. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Вопреки разным прогнозам и ожиданиям нам четвертый год удается достигнуть положительного результата. Данные Росстата, которые мы получили буквально на днях, свидетельствуют о том что в РФ четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения. Он составляет 5400 человек. Он небольшой", - сказала Голодец.
По ее словам, для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности. Голодец отметила, что за прошлый год смертность сократилась на 23 500 человек.