Голодец: дефицит мест в школах в России оценивается в 6 млн

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 6 млн мест не хватает в российских школах, объемы строительства новых школ необходимо увеличивать. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Этот дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест", - сказала Голодец.
По ее словам, в прошлом году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 млрд рублей, удалось ввести 167 тыс. новых мест в школах. "Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно", - добавила Голодец. Она напомнила, что "у нас в этом году в первые классы пришло на 145 тыс. детей больше".