Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голодец: дефицит мест в школах в России оценивается в 6 млн

Общество
8 февраля, 13:31 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Вице-премьер правительства РФ заявила, что объемы строительства новых школ необходимо увеличивать
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 6 млн мест не хватает в российских школах, объемы строительства новых школ необходимо увеличивать. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Этот дефицит, который мы сегодня испытываем, оценивается в 6 млн ученических мест", - сказала Голодец.

По ее словам, в прошлом году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 млрд рублей, удалось ввести 167 тыс. новых мест в школах. "Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно", - добавила Голодец. Она напомнила, что "у нас в этом году в первые классы пришло на 145 тыс. детей больше".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
3
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
4
Случаи захвата российских моряков в заложники с 2012 года. Досье
5
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
6
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
7
Работы по восстановлению энергоснабжения в Крыму займут сутки
Темы дня
Реклама