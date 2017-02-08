Группа британских ученых посетит Крым для изучения возможностей археологического туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Группа ученых из Великобритании 9-12 февраля посетит Крымский полуостров с целью изучения возможностей региона для развития археологического туризма. Об этом ТАСС сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"В составе группы три человека - это ученые из университета города Бристоль и представители (английского) военного исторического журнала "Живая военная история". Вопросы, которые они хотят обсудить (с властями, учеными и археологами Крыма - прим. ТАСС), - это ведение совместных раскопок в Крыму с привлечением студентов и профессиональных археологов, а также привлечение туристов из Великобритании", - рассказал собеседник агентства.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

Он отметил, что в Британии достаточно развит так называемый археологический туризм, в рамках которого простые люди принимают участие в раскопках. "Они хотят обсудить (в Крыму) развитие этого направления", - отметил Черняк.

Глава комитета уточнил, что группа английских ученых прибывает в крымскую столицу в четверг, 9 февраля, а в пятницу, 10 февраля, гости планируют встретиться с членами президиума Госсовета Крыма, а затем с вице-премьером и министрами республики. По словам собеседника агентства, в рамках визита на полуостров англичане посетят также Севастополь и Бахчисарайский район, где встретятся с местными историками, археологами и журналистами.

Крым, несмотря на западные санкции, регулярно принимает иностранные делегации. Так, по данным постоянного представителя региона при президенте РФ Георгия Мурадова, только в 2016 году республику посетили парламентарии, общественные деятели, представители бизнеса, науки, культуры и СМИ из около 60 стран.