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За спасение девушки из Москвы-реки награждены полицейский и помогавший ему очевидец ЧП

Общество
8 февраля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
ДТП произошло 26 января на Ростовской набережной
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Руководство столичной полиции наградило за спасение женщины, упавшей в автомобиле в Москву-реку в результате ДТП, офицера ДПС Алексея Коняева и очевидца аварии Мурата Шомахова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе московской полиции, награды вручил начальник столичного главка МВД России генерал-майор полиции Олег Баранов.

"За образцовое выполнение служебного долга, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека в условиях, сопряженных с риском для жизни, инспектор ДПС капитан полиции Алексей Коняев награжден ценным подарком, ему объявлена благодарность начальника Главного управления МВД России по Москве. Также ценным подарком за оказание содействия органам внутренних дел, проявленное при спасении человека, награжден Мурат Шомахов", - сказали в пресс- службе.

В главке напомнили, что вечером 26 января на Ростовской набережной столкнулись два автомобиля. Subaru от удара пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ДПС приняли меры к спасению девушки-водителя, капитан полиции Коняев спустился к воде при помощи связанных между собой тросов из служебных автомашин. В это время очевидец ЧП, уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов, также спустился к реке, обвязавшись буксировочным тросом.

С помощью куска льдины было разбито заднее левое стекло тонущего автомобиля, через которое достали женщину- водителя, находившуюся в шоковом состоянии.

Спасенная была передана сотрудникам скорой помощи, автоинспектор с общим переохлаждением и обморожением кистей рук был госпитализирован.

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