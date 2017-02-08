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Депутат считает здравым предложение освободить жителей новостроек от взносов на капремонт

Общество
8 февраля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
При этом Александр Сидякин отметил, что это предложение нуждается в расчетах по бюджетной обеспеченности
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин считает, что предложение освободить жителей новостроек от взносов на капремонт здравое, но нуждается в расчетах по бюджетной обеспеченности.

В опубликованном 8 февраля интервью "Российской газете" председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт как минимум на пять лет.

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Как напомнил Сидякин, в конце 2016 года Госдума отклонила законопроект законодательного собрания Вологодской области, которым предлагалось освободить собственников указанных домов от взносов на капремонт. "На него поступил отрицательный отзыв правительства, в котором отмечалось, что выбытие из программ капремонта неизбежно снизит размер фонда капитального ремонта, потребует дополнительных средств из бюджетов субъектов РФ и отодвинет сроки капремонта тех домов, которые намечены в ближайшее время", - отметил политик. "Поэтому предложение об освобождении новостроек здравое, но нуждается в расчетах по бюджетной обеспеченности", - заявил он.

По словам депутата, "новостройка - это состояние временное, дом все равно будет нуждаться в капремонте". "Действующая система капремонта предполагает, что если не выбран спецсчет, то регоператор распределяет собранные средства на ремонт тех домов, которые в нем нуждаются в первую очередь. Исключая какие-то дома, мы будем вынуждены отсрочить капремонт в тех домах, где это было запланировано", - добавил он.

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Сидякин также напомнил, что действующая статья 170 Жилищного кодекса РФ предоставляет регионам право освобождать собственников жилья в новостройках, сданных в эксплуатацию после утверждения региональной программы, от уплаты взносов на капремонт на срок до пяти лет.

"Как правило, такие программы утверждались в конце 2014 года, когда по всей стране были созданы региональные операторы капремонта", - уточнил он. Однако, указал парламентарий, остался вопрос с новостройками, которые были построены в период 2009-2014 гг.

10 вопросов о взносах на капитальный ремонт

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