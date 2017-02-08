Молодежная повестка может быть включена в программу третьего ВЭФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Программа третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который традиционно проходит в первых числах сентября во Владивостоке, в этом году впервые может быть расширена за счет включения в нее молодежной компоненты. В программу ВЭФ-2017 планируется включить одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам первого заседания оргкомитета фестиваля.

"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Одно из мероприятий, предваряющих фестиваль, пройдёт на полях ВЭФ", - сказал министр.

Пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что внимание к молодежному движению в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз. Заседание организационного комитета, в который вошел Галушка, прошло в среду в Москве.

Ранее сообщалось, что на сайте Восточного экономического форума ведется прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

Второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума - пленарное заседание "Открывая Дальний Восток" - прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.