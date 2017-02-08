Молодежная повестка может быть включена в программу третьего ВЭФ

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Программа третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который традиционно проходит в первых числах сентября во Владивостоке, в этом году впервые может быть расширена за счет включения в нее молодежной компоненты. В программу ВЭФ-2017 планируется включить одно из мероприятий XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам первого заседания оргкомитета фестиваля.
"Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Одно из мероприятий, предваряющих фестиваль, пройдёт на полях ВЭФ", - сказал министр.
Пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что внимание к молодежному движению в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз. Заседание организационного комитета, в который вошел Галушка, прошло в среду в Москве.
Ранее сообщалось, что на сайте Восточного экономического форума ведется прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.
Второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума - пленарное заседание "Открывая Дальний Восток" - прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.