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Морозы не повлияли на работу московской энергосистемы

Общество
8 февраля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
По прогнозам синоптиков, морозы начнут отступать уже 8 февраля
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Энергетический комплекс Москвы в условии морозов работает в штатном режиме, без сбоев. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

"Московские энергетики полностью готовы практически к любым холодам, которые могут быть в нашем климате. При нынешних далеко не самых сильных морозах система работает в спокойном, ежедневном режиме", - сказал Ливинский. По его словам, тепло стабильно и бесперебойно подается в 33 тыс. жилых домов, на 1,5 тыс. социальных объектов и 32 тыс. прочих потребителей.

"Городские ТЭЦ подают теплоноситель с температурой плюс 128-130 градусов. Районные тепловые станции разогревают теплоноситель до плюс 120-122 градусов, что является нормой для такой погоды", - отметил Ливинский.

Потребление тепла сейчас составляет порядка 24 тыс. гигакалорий в час, а электроэнергии - почти 16,9 тыс. мегаватт. "Сейчас город потребляет около 121 млн кубометров газа в сутки, что немного выше запланированных в графике поставки, разница составляет примерно 5 млн кубометров. При этом в городе существуют солидные запасы резервных видов топлива: 390 тыс. тонн мазута, 175 тыс. тонн угля и 27 тыс. тонн дизельного топлива, что намного больше запланированных показателей", - уточнил Ливинский.

Как отмечается на сайте столичной мэрии, дополнительные запасы города составляют 81% по мазуту, 49% по углю и почти 130% по дизельному топливу. Эти энергоносители могут потребоваться только в случае серьезных перебоев с поставками газа в Москву.

По прогнозам синоптиков, морозы начнут отступать уже сегодня. В выходные вновь возможно небольшое понижение температуры.

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