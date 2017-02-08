Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера

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Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Ричард Брэнсон пригласил на свой остров в Карибском море экс-президента США Барака Обаму, где предложил бывшему хозяину Белого дома освоить новый вид спорта — кайтсерфинг. Обама не только быстро научился основам экстремального спорта, но и выиграл состязание, в котором продержался на кайтборде вдвое больше, чем Брэнсон — на фойлборде. О том, как экс-президент обскакал миллиардера и чем фойлборд отличается от кайтборда, — в материале ТАСС.
Корпорация Virgin Group опубликовала во вторник видео состязания Ричарда Брэнсона с 44-м президентом США на кайтборде и фойлборде неподалеку от берега острова Москито, принадлежащего основателю конгломерата. Брэнсон пригласил на свой остров Барака Обаму и его жену Мишель, которые еще месяц назад такое приглашение принять не могли ввиду загруженности бывшего главы государства.
Сначала Брэнсон предложил Обаме освоить новый для него вид спорта. Экс-президент тренировался два дня, а британский миллиардер, в свою очередь, постигал азы фойлбординга — относительно нового вида спорта, в котором используется доска с подводным крылом, позволяющим спортсмену взмывать над уровнем воды на большой скорости.
Изначально Брэнсон и Обама заключили пари, кто продержится дольше: миллиардер на фойлборде или экс-президент на кайтборде. Бывший глава Белого дома победил со счетом 100 к 50 пройденным метров.
Как вид спорта кайтсерфинг известен уже лет 20. Он возник в середине 1990-х — связка из водных лыж и воздушного змея, больше напоминающего узкопрофильный парашют, быстро эволюционировала, так что сегодня, прикрепив к ногам доску, спортсмен при попутном ветре имеет все шансы в свое удовольствие преодолеть по воде несколько десятков, а то и сотен километров.
Британский бизнесмен известен миру не только как человек, сколотивший состояние на торговле звукозаписями, а затем вложившийся в авиа- и железнодорожные компании, мобильную связь и интернет-технологии, но и как рекордсмен-экстремал. Брэнсон успел освоить кайтбординг в совершенстве: вместе со своим сыном он в 2012 году установил мировой рекорд, преодолев на кайтборде пролив Ла-Манш за 2 часа 18 минут.
Брэнсону этого оказалось мало: теперь он занимается фойлбордингом, новым ответвлением кайтбординга. Судя по результату состязания с Обамой, пройденные 50 метров дались миллиардеру сложнее, чем километры на кайтборде. Но и сам вид спорта освоить гораздо сложнее: удержать равновесие на взмывающем борде с подводным крылом 66-летнему экстремалу тяжелее, чем на водной глади.