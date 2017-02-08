МВД РФ: от семейных побоев в основном страдают женщины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Статистика МВД России свидетельствует, что от семейных побоев чаще страдают женщины, чем дети. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, в 2016 году после семейных конфликтов пострадали около десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей.

"По статье 116 УК РФ ("Побои") в январе-сентябре 2016 года зарегистрировано около 57 тысяч преступлений, совершенных на бытовой почве. В сфере семейно-бытовых отношений таких преступлений зарегистрировано 14213, из них в отношении женщин - 9704, в отношении несовершеннолетних - 4947", - говорится в ответе пресс-центра МВД на запрос ТАСС.

В то же время в ведомстве отметили, что статистика за январь-декабрь 2015 года приблизительно такая же: в позапрошлом году от семейно-бытовых конфликтов пострадали почти десять тысяч женщин и более 6,5 тысячи детей, всего же по статье УК РФ "Побои" в 2015 году зарегистрировано около 86,5 тысячи преступлений.

Президент России Владимир Путин подписал накануне закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Согласно закону, административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательных работ на 60-120 часов. Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со статьей 116 УК РФ. Эта статья предусматривает либо штраф до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.