Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Международный совет музеев выступает за сохранение нынешнего музейного статуса Исаакиевского собора. Об этом говорится в заявлении союза, опубликованном на сайте Союза музеев России.

"Президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России), опираясь на мнение музейного сообщества, выступает за сохранение нынешнего музейного статуса Исаакиевского собора, который является частью Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", - говорится в документе.

Совет музеев отмечает, что, несмотря на заявление о намерении сохранить музейную функцию собора, "очевидно, что в случае такого монументального и уникального объекта музейные функции не могут выполняться непрофильным учреждением".

В совете считают, что решение о судьбе собора не может быть принято без учета мнения граждан и профессиональных объединений. "Собор представляет собой пример музея, добившегося не только самоокупаемости, но и приносящего значительные налоговые поступления в казну города. Музей за собственные средства осуществляет как текущее функционирование собора, так и все ремонтные и реставрационные работы", - отмечается в документе.

"Мы уверены, что сохранение за Исаакиевским собором статуса государственного музея-памятника является необходимым и верным решением. В рамках соглашения между Государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор" и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса в настоящее время проводятся богослужения, и прихожане имеют бесплатный доступ на службы. При необходимости эту практику взаимодействия можно укреплять и развивать в интересах верующих, соблюдая при этом интересы всего общества, для которого Исаакиевский собор - символ и памятник общенационального значения. Несомненно, государство и церковь всецело заинтересованы в сохранении и доступности Исаакиевского собора, именно поэтому мы надеемся на внимание к позиции профессиональной музейной организации международного уровня", - подчеркивается в заявлении.

История вопроса

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. в 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.