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Молодые робототехники Северной Осетии впервые примут участие в чемпионате JuniorSkills

Общество
8 февраля, 16:59 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, февраля. /ТАСС
Чемпионаты будут проходить на базе СОГУ с 13 по 17 февраля. В них примут участие 45 человек в возрасте от 12 до 22 лет
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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" и чемпионат JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника" впервые состоятся в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил и.о. ректора Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"Поддержка чемпионатов WorldSkills - это инвестиции в будущее. Подобные мероприятия позволяют не только поднять престиж профессии, актуализировать проблему недостатка специалистов, но и укрепить связи производства с профильными вузами. Все новаторские идеи участников - вполне применимы на практике", - сказал Огоев.

Чемпионаты будут проходить на базе СОГУ с 13 по 17 февраля. В них примут участие 45 человек в возрасте от 12 до 22 лет. Оценивать профессиональные навыки студентов и юниоров будут 18 экспертов. Победители получат дипломы и медали. Следующей ступенью для юных робототехников станет участие в межрегиональных и национальных первенствах России.

Как отметил Алан Огоев, конкурс содействует развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди молодежи в области робототехники в Северной Осетии. Основные цели состязаний - это поиск и выявление молодых талантливых изобретателей, поддержание культуры коммуникации в научно-техническом сообществе и популяризация научно-технического проектного творчества молодёжи.

JuniorSkills - программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. JuniorSkills является частью движения рабочих профессий WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" и международного некоммерческого движения WorldSkills International.

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