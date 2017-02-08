Глава Дагестана вручил Маслякову высшую награду республики

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в Москве вручил орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" ведущему премьер-лиги КВН Александру Маслякову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня, находясь с рабочей поездкой в Москве, Рамазан Абдулатипов в Московском молодежном центре "Планета КВН" вручил Александру Маслякову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", - сказал представитель пресс-службы.

"В сложные для Дагестана годы, когда складывался стереотип о негативном облике республики, единственным живым источником позитивной молодежной энергетики и рупором, который через юмор все же показывал положительную сторону Дагестана, фактически была одна организация - Клуб Веселых и Находчивых", - привели слова Абдулатипова в его пресс-службе.

"Именно в Дагестане, одной из первых республик на Северном Кавказе, наше движение начало развиваться так широко. Тогда было приятно осознавать, что КВН для республики - светлый луч. Надеюсь, что КВН в Дагестане будет развиваться так и дальше, помогая молодежи осознавать себя и свое место как в республике, так и в общей картине страны. Дагестанцам не стоит забывать о том, что в КВН важна преемственность, важно помогать молодому поколению команды", - цитирует пресс-служба главы Дагестана Маслякова.

Он также выразил надежду, что команда КВН "Сборная Дагестана" подготовится к музыкальному фестивалю в Светлогорске - "Голосящему КиВиНу" и станет его участником. "Кладовая талантов на Кавказе, в том числе в Дагестане, громадная", - заключил Масляков. На встрече также присутствовали и участники команды КВН "Махачкалинские бродяги", сообщили в пресс-службе.

Орден "За заслуги перед Республикой Дагестан" - высшая награда Дагестана, которая предназначена для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением региона, его социально-экономическим развитием, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами.