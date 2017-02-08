В Дании подсчитали расходы на страдающих ожирением подданных

ОСЛО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сотрудники Национального института коммун и регионов Дании подсчитали во сколько государственной казне обходится каждый подданный скандинавского королевства, страдающий от ожирения. Как выяснилось, на каждого не в меру упитанного подданного государство в год тратит в среднем на 12 тыс. крон ($1,7 тыс.) больше, чем на датчанина, вес которого находится в пределах нормы.

"Наш анализ показал, что когда индекс массы тела (ИМТ) человека выходит за пределы 30 пунктов, государственные расходы на него растут на 3% за каждый пункт", - заявил руководитель исследования профессор Якоб Кьелльберг, слова которого приводит датское информагентство Ritzaus Bureau.

Показатель ИМТ, с помощью которого можно примерно оценить соответствие массы тела человека его росту, высчитывается по простой формуле - вес человека в килограммах необходимо разделить на квадрат его роста в метрах. Результат 25-30 может указывать на наличие избыточного веса, 30-35 - ожирения первой степени, а 35-40 - второй. По данным Кьелльберга и его коллег, медицинское обслуживание каждого датчанина, попадающего в последнюю категорию, ежегодно стоит государству в среднем 32 тыс. крон ($4,6 тыс.).

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 13,5% взрослых датчан страдают от ожирения, что ниже среднего для 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) значения в 18,5%. Для РФ данный показатель составляет 16%, лидируют же Мексика и Соединенные Штаты - 32,4% и 35,3%, соответственно.