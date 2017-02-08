Завод по переработке мусора построят в Норильске к 2024 году

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Завод по переработке мусора с инвестициями 1,7 млрд рублей планируется построить в Норильске в 2019-2024 годах. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"В 2019-2024 годах на территории Норильска предполагается поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода, включающего в себя предприятие по обезвреживанию отходов и высоконагружаемый полигон в районе Центральный, две мусороперегрузочные станции в районах Талнах и Кайеркан. Стоимость объектов капитального строительства составит 1,729 млрд рублей, источник финансирования - внебюджетные источники", - сказали в мэрии.

Запрет захоронения мусора в Арктике

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, запрещающий захоронения отходов в Арктической зоне РФ (АЗРФ). По мнению главы Норильска Олега Курилова, такая мера способна остановить рост количества отходов в Арктике, обеспечивая сохранение и даже улучшение экологической обстановки на территории.

"Однако существующий законопроект не предлагает механизма реализации. Так, запрет захоронения отходов в Арктической зоне означает необходимость их вывоза за ее пределы. Возникают вопросы, куда и каким образом вывозить отходы, из каких источников будет осуществляться финансирование", - сказал ТАСС Курилов.

"Сегодня утилизация твердых бытовых отходов является частью жилищной услуги, которую оплачивают собственники и наниматели жилья. Не приведет ли нововведение к росту тарифов для горожан? К тому же, Норильск - территория, удаленная даже от краевого центра (Красноярска). Географическое положение города, климатические условия значительно усложняют и удорожают логистическую схему доставки не только пассажиров, но и различных грузов", - добавил он.

Раздельный сбор отходов

Федеральным законодательством с января 2016 года закреплена обязанность субъектов РФ и органов местного самоуправления по организации раздельного сбора отходов. По мнению Курилова, раздельный сбор отходов целесообразен при условии дальнейшего использования образовавшегося вторичного сырья.

"Целью организации системы приема вторсырья является сокращение потоков отходов, идущих на обезвреживание и захоронение, путем вторичного использования материальных ресурсов. Встает вопрос о дальнейшем сбыте, ведь процесс переработки на Севере будет значительно дороже, чем в Центральной России и даже столице региона, а значит, вырастет и цена конечного продукта", - сказал глава города.

Проведенное исследование потенциальных рынков вторичного сырья в Норильске показало, что суммарный маржинальный доход от сортировки отходов с извлечением вторсырья положителен при нулевых затратах на транспортировку. Вывоз продукции за пределы Норильска экономически целесообразен только для цветных металлов, сообщили в мэрии.

Сейчас в Норильске утилизация производится на нескольких полигонах: одного в Центральном районе (площадь 38,26 га) и двух в районе Талнах (площадь 39,2 га и 9,73 га - под промышленные отходы). Также в городе расположены два отвала промышленных отходов, которые эксплуатируются компанией "Норильский никель", планируется строительство третьего. Помимо этого, в самом отдаленном районе Норильска - Снежногорске - в 2018 году запланировано окончание строительства и ввод в эксплуатацию свалки-полигона.