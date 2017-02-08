В ЯНАО более 100 команд примут участие в образовательном проекте "ЮнАрктика"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Образовательный региональный сетевой проект "ЮнАрктика", направленный на воспитание патриотической молодежи, пройдет с февраля по сентябрь на территории Ямало-Ненецкого округа. Ожидается, что в проекте примут участие более 100 команд из учащихся восьмых классов образовательных учреждений округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Региональный сетевой проект "ЮнАрктика" пройдет с февраля по сентябрь во всех муниципальных образованиях. Главной его целью является укрепление чувства сопричастности ямальских школьников к великой истории и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью. В мероприятиях примут участие более 100 класс-команд, для которых подготовлены конкурсы визиток, инсценировки патриотической песни "Патриоты России", на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в июне представители класс-команд примут участие в оборонно-спортивном лагере "Патриот Ямала" (Курганская область), где они смогут дополнительно посоревноваться в личном первенстве. По завершению регионального сетевого проекта "ЮнАрктика" класс-команда, победившая в общем зачете, отправится в культурно-образовательную поездку в Санкт-Петербург.

По словам замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой, этот проект был поддержан главой региона Дмитрием Кобылкиным на заседании регионального межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию в декабре 2016 года.