МГЕР запускает проект по мониторингу состояния окружающей среды

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) запускают проект "Экопроба - смотри в оба!", направленный на мониторинг состояния окружающей среды в регионах России. Об этом сообщил журналистам председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"В связи с запросом от молодежи и ее желанием участвовать в проектах экологического толка в МГЕР было принято решение систематизировать работу в сфере экологии. Именно в связи с этим "Молодая гвардия" запускает проект "Экопроба - смотри в оба!", суть которого заключается в мониторинге в регионах", - сказал Давыдов.

"Итогом работы проекта станет доклад студенчества об экологическом состоянии регионов, который будет содержать в себе результаты мониторингов, анализ проблем и предложения по их разрешению, разработанные совместно со студентами- экологами", - добавил он. В МГЕР уточнили, что доклад планируется подготовить в течение этого года.

В свою очередь, член координационного совета МГЕР Анна Лапенко сказала, что "проект начнет работу с выявления нелегальных свалок и мест незаконной вывозки мусора". Она отметила, что в рамках проекта активисты МГЕР совместно со студентами профильных специальностей - экологами, биологами и географами - будут заниматься мониторингом и иных экологических проблем.

Все данные, полученные в результате мониторингов, будут отображаться на интерактивной карте, которую планируют создать в рамках этого проекта, добавила Лапенко. Видео с акций будет загружаться на YouTube-канал, заключила она.