В столице Крыма почтили память убитого Гиви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Память погибшего командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви") почтили в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе "Народного ополчения Республики Крым" - республиканской организации, которая помогает полиции в охране общественного порядка.
"На площади им. В. И. Ленина жители крымской столицы собрались, чтобы зажечь свечу памяти о погибшем командире ДНР Толстых Михаиле Сергеевиче (Гиви). На мероприятии присутствовали сотрудники полка Народного ополчения Республики Крым, представители "Русской общины", казачества, депутаты Симферополя и республики", - говорится в сообщении.
Собравшиеся почтили минутой молчания командира ополчения провозглашенной Донецкой народной республики, а также возложили цветы к специально оборудованному мемориалу. "Стреляют в спину. Убивают лучших детей Донбасса", - приведены в сообщении слова командира полка "Народного ополчения Республики Крым" Сергея Турчаненко.
В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны Гиви состоятся 10 февраля.
Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.