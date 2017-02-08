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В столице Крыма почтили память убитого Гиви

Общество
8 февраля, 19:05 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Память погибшего командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви") почтили в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе "Народного ополчения Республики Крым" - республиканской организации, которая помогает полиции в охране общественного порядка.

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"На площади им. В. И. Ленина жители крымской столицы собрались, чтобы зажечь свечу памяти о погибшем командире ДНР Толстых Михаиле Сергеевиче (Гиви). На мероприятии присутствовали сотрудники полка Народного ополчения Республики Крым, представители "Русской общины", казачества, депутаты Симферополя и республики", - говорится в сообщении.

Собравшиеся почтили минутой молчания командира ополчения провозглашенной Донецкой народной республики, а также возложили цветы к специально оборудованному мемориалу. "Стреляют в спину. Убивают лучших детей Донбасса", - приведены в сообщении слова командира полка "Народного ополчения Республики Крым" Сергея Турчаненко.

В связи с гибелью Михаила Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны Гиви состоятся 10 февраля.

Михаил Толстых родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.

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