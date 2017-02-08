В петербургской капелле поздравили с днем рождения эрмитажную кошку

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Артисты петербургской капеллы поздравили с днем рождения кошку Анжелину - символ старейшего музыкального центра Санкт-Петербурга.
Она стала талисманом капеллы, где живут и другие "музыкальные кошки", сообщила журналистам гендиректор концертной организации Ольга Хомова.
"Анжелину год назад мы взяли из Государственного Эрмитажа, знаменитого и своей кошачьей коллекцией. Она живет в нашем концертном отделе, и мы не нарадуемся этому пополнению, такой она оказалась умницей и всеобщей любимицей", - сказала она.
По словам Хомовой, кошку полюбили зрители, коллеги и иностранные партнеры капеллы, ей пишут письма, присылают открытки, рисуют ее портреты. Анжелина стала символом детских абонементов, которые доступны даже для трехлетних слушателей. На воскресные концерты "Королевство музыкальных инструментов", "Маленьким слушателям о великой музыке" и другие просветительские циклы дети приходят вместе с родителями. К нынешнем сезоне при поддержке городского комитета по культуре завершилось обновление фасада здания музыкального центра и исторической лестницы, которая представляет особую ценность - при проектировании это был основной парадных вход в капеллу.
Хомова добавила, что организация готовит к запуску в 2017 году новый туристический пакет. Разработаны экскурсии "Тайны певчих дьяков", "300 шагов императора". Гости смогут заглянуть даже в старый орган. Помочь в этом путешествии сможет недавно изданный фотоальбом со всеми интерьерами капеллы.
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга - концертная организация, включающая в себя старейший в России профессиональный хоровой коллектив, учрежденный в Москве в 1476 году указом царя Ивана III как Хор государевых певчих дьяков, симфонический оркестр и собственный концертный зал. До 1955 года в состав капеллы также входило хоровое училище. Датой рождения капеллы принято считать 12 августа 1479 года, когда хор принимал участие в службе освящения Успенского собора - первого каменного храма Московского Кремля.