Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эдгарду Запашному провели операцию на позвоночнике в Германии

Общество
8 февраля, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Директору Большого Московского государственного цирка заменили межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Операция была проведена в Германии, сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Во вторник в германском Дуйсбурге Эдгард Запашный был прооперирован, - сообщил собеседник агентства. - Сделана операция под общим наркозом, заменен межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный. В ближайшие десять дней Запашный будет проходить лечение в Германии".

"Сейчас мое состояние стабильное, нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться", - приводит пресс-служба слова дрессировщика.

По данным собеседника ТАСС, операция была плановая, но откладывалась из-за участия Запашного в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Запашный, Эдгард Вальтерович
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
4
IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ-2021 по биатлону
5
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
6
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
7
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
Темы дня
Реклама