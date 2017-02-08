Эдгарду Запашному провели операцию на позвоночнике в Германии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике. Операция была проведена в Германии, сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Во вторник в германском Дуйсбурге Эдгард Запашный был прооперирован, - сообщил собеседник агентства. - Сделана операция под общим наркозом, заменен межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный. В ближайшие десять дней Запашный будет проходить лечение в Германии".

"Сейчас мое состояние стабильное, нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться", - приводит пресс-служба слова дрессировщика.

По данным собеседника ТАСС, операция была плановая, но откладывалась из-за участия Запашного в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.