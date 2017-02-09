В русском храме Парижа прошло богослужение в память князя Димитрия Романова

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Богослужение в память князя Димитрия Романовича прошло в среду вечером в Париже в Свято-Троицком соборе на 40-й день кончины старшего среди потомков Романовых. Панихиду служил глава Корсунской епархии Русской православной церкви епископ Нестор.

Через всю жизнь

Праправнук императора Николая I по прямой линии и троюродный племянник Николая II, Димитрий Романович скончался в последний день минувшего года в возрасте 90 лет. В России и в русской диаспоре за рубежом высоко ценили его вклад в сохранение исторической памяти, в распространение в мире русского языка и российской культуры. С его именем связана активная благотворительная деятельность, помощь ветеранам, детским домам.

"Димитрий Романович через всю свою жизнь пронес любовь к России, - подчеркнул епископ Нестор. - Благотворитель, меценат, человек огромной души, он стремился соединять своими трудами историю". В исполнении хора Свято-Троицкого кафедрального собора прозвучала "Вечная память". На панихиде вместе с послом России во Франции Александром Орловым, членами русской общины присутствовали и французские прихожане храма.

Поездка в Крым

Как напомнила в беседе с корр. ТАСС вдова покойного Феодора Алексеевна, летом 2015 года глава Объединения членов рода Романовых посетил Крым, откуда в эпоху гражданской войны его родные были вынуждены отправиться в эмиграцию. "В его доме как реликвия хранилась бутылка с русской землей, которую старшие поколения семьи увезли с собой, покидая полуостров, - отметила княгиня Романова. - Он радовался возвращению Крыма в состав России и первым среди потомков династии поклонился родным берегам".

Тогда же, в 2015 году, в связи со столетием Первой мировой войны Димитрий Романович доставил из Франции в Россию останки первого верховного главнокомандующего русской армией, великого князя Николая Николаевича. Он выполнил волю своего двоюродного деда, желавшего упокоиться на родине рядом со своими солдатами.

Старший среди потомков

Димитрий Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эмиграции. Его отец - князь императорской крови Роман Петрович, крестник Николая II, мать, княгиня Прасковья Дмитриевна, была дочерью графа Дмитрия Шереметева. Димитрий Романович жил в последние годы в Дании. Он создал благотворительный фонд семьи Романовых.

Осенью 2016 года глава объединения потомков Романовых в последний раз приезжал в Москву. В соответствии с указом президента России ему был вручен орден Александра Невского. "Мысли и дела Димитрия Романовича все последние годы были связаны с Россией", - подчеркнула Феодора Алексеевна.

Перевернуть трагические страницы

Старший в династии стремился перевернуть трагические страницы. Именно он сопровождал в 1998 году из Екатеринбурга в Санкт-Петербург останки Николая II, императрицы Александры Федоровны и их дочерей Ольги, Татьяны, Анастасии. Ему же в минувшем десятилетии родные поручили доставить из Копенгагена прах матери последнего царя Марии Федоровны.

Когда близ Екатеринбурга были найдены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, князь высказался за их захоронение в Соборе Петропавловской крепости - рядом с родителями и сестрами. "Димитрий Романович верил, что с окончательным завершением новых исследований воля семьи будет исполнена, - сказала княгиня Романова. - В этой надежде его укрепили встречи в октябре в правительстве России, беседа с патриархом Московским и всея Руси Кириллом".